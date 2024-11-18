تحالف دعم الدولة النيابي يدعو أهالي ميسان إلى المشاركة الفاعلة في التعداد

2024-11-18 15:25:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

دعا رئيس تحالف دعم الدولة النيابي، النائب مرتضى الساعدي، اليوم الاثنين، أهالي ميسان إلى الاستعداد والمشاركة الفاعلة في التعداد السكاني القادم، مؤكداً أن ذلك خطوة نحو التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة.

وقال الساعدي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق يستعد لإجراء التعداد السكاني الشامل، وهو خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التخطيط التنموي وتوفير البيانات الدقيقة اللازمة لتحسين الخدمات العامة والبنى التحتية"، مبينا أن "نجاح هذا التعداد يعتمد بشكل كبير على تعاون جميع الجهات المعنية، وأهمية دعم مديرية الإحصاء لضمان نجاح عملية التعداد".

وشدد "على ضرورة تعاون المواطنين مع العدادين الميدانيين الذين سيزورون المناطق"، داعيا "المواطنين إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة للفرق المكلفة، والإجابة عن التساؤلات المطروحة من قبلهم بدقة وشفافية، فالبيانات التي يتم جمعها ستكون الركيزة الأساسية لرسم سياسات تهدف إلى تحسين نوعية الحياة لجميع العراقيين وتوجيه المختارين لمرافقة فرق الإحصاء الميدانية، للتخفيف عن مخاوف بعض المواطنين".

وأكد على "أهمية أن يحمل المواطنون مستمسكاتهم الرسمية، والبطاقة الوطنية خصوصاً عند زيارة فرق الإحصاء"، لافتا الى أن "التعداد تنموي يسعى لتحديد احتياجات المحافظة المستقبلية، بما في ذلك عدد الشهادات الدراسية، نسبة البطالة، والمشاريع الخدمية المطلوبة كما شدد على أن التعداد سيسهم في تحديد الأولويات التنموية لمحافظة ميسان".

ودعا الساعدي "أيضاً جميع الجهات بما فيها خطباء الجوامع والحسينيات، الجامعات، المدارس، منظمات المجتمع المدني، الأحزاب والتنظيمات، إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المسؤولة ويعد ذلك واجباً وطنياً وأخلاقياً، وهو ما تؤكده الشريعة الإسلامية".