المؤبد وغرامة مالية ضد تاجر مخدرات خطير في ذي قار

2024-11-18 15:30:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 20 مليون دينار عراقي بحق تاجر مخدرات خطير أدين بالمتاجرة بالمواد المخدرة وسط مدينة الناصرية، وفق ما أفاد مصدر في محكمة استئناف ذي قار. وأضاف المصدر لشبكة أخبار الناصرية أن الحكم جاء استناداً إلى أحكام...

