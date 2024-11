2024-11-18 17:20:06 - المصدر: جريدة المدى

الديوانية/ المدى ألقت قوة أمنية، اليوم الإثنين، القبض على صاحب دار اعتدى الى موظف في التعداد السكاني في محافظة الديوانية. وأعلن محافظ الديوانية رئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة، عباس شعيل الزاملي، في بيان تلقته (المدى)، انه تم "إلقاء القبض على صاحب الدار الذي اعتدى على موظف التعداد السكاني". ووجه الزاملي "بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة […]

The post اعتقال صاحب منزل اعتدى على موظف تعداد سكاني في الديوانية appeared first on جريدة المدى.