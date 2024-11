2024-11-18 17:20:06 - المصدر: جريدة المدى

خاص/ المدى في أجواء أكاديمية بمقر الجامعة الأمريكية في العراق، أكدت السفيرة الأمريكية في العراق، آلينا رومانوسكي، خلال لقاء خاص مع صحيفة (المدى)، على أهمية البرامج الثقافية والتعليمية في تعزيز العلاقات بين العراق والولايات المتحدة. وقالت رومانوسكي،إن هذه البرامج تمثل جزءًا أساسيًا من اتفاقية الإطار الاستراتيجية الموقعة بين البلدين عام 2008، والتي تهدف إلى تطوير […]

The post (المدى) تناقش مع السفيرة الأمريكية تعزيز التعليم والشراكة الثقافية والعلمية بين العراق والولايات المتحدة appeared first on جريدة المدى.