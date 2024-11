2024-11-18 17:20:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أقر كاتب إسرائيلي بأن جيش بلاده يرتكب "جرائم حرب" و"تطهيرا عرقيا" في حربه على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 13 شهرا، وذلك في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" مؤخرا. وقال الكاتب أوفري إيلاني في مقاله، إنه "في إطار الحرب ترتكب جريمة في غزة"، مضيفاً أن "إسرائيل تتعمد محو مدينة كبيرة عمرها آلاف السنين […]

