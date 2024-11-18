رئيس الوزراء: انتخاب رئيس للبرلمان يحقق الاستقرار السياسي

2024-11-18 18:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، أن انتخاب رئيس لمجلس النواب، يمثل استحقاقاً دستورياً مهماً ويحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى أعضاء كتلة النهج الوطني النيابية".وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء، بحث العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والعمل على تنميتها وارتقائها وتكاملها، والمضي بالتشريعات الأساسية من أجل دعم خطط الحكومة الخاصة بتنفيذ أولويات البرنامج الحكومي، بما يسهم في تقديم الخدمات للمواطنين".وأكد رئيس مجلس الوزراء- بحسب البيان- على "أهمية انتخاب رئيس لمجلس النواب؛ كونه يمثل استحقاقاً دستورياً مهماً يحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي، ويساعد مجلس النواب على المضي في أداء مهامه التشريعية والرقابية".