2024-11-18 18:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، إلقاء القبض على 64 متهماً وفق أحكام قانونية مختلفة شرقي بغداد.وذكر بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "وفق جهد استخباري وأمني مميز، تمكنت قطعات الفرقة الخامسة وقوة من لواء المهمات الخاصة في الشرطة الاتحادية- بإسناد مفارز الجهد الاستخباري وفوج مغاوير الفرقة السادسة جيش عراقي، بأمرة قائد الفرقة اللواء "وجدي ناجي يونس"- من تنفيذ عملية استباقية واسعة ضمن قاطع اللواء العشرين في منطقة (حسينية المعامل، الرشاد، حي النصر، الباوية) وضمن قاطع اللواء التاسع عشر في منطقة (الشعب، حي الكوفة) شرقي بغداد".وأضاف البيان، أن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 64 متهماً وفق أحكام قانونية تضمنت (قتل عمد، ترويج المخدرات، اعتداء عمد، ممارسة أعمال سحر، مخالفين لشروط الإقامة)، وضبط (31 بندقية مختلفة، 10 رمانات يدوية، 43 مخزن عتاد، 18 مسدسا ، 3 آلات حادة، 4 دراجات نارية، 6 غرامات من مادة الكريستال المخدرة ، 7 بايب تعاطٍ، 22 مخزن مسدس، 3 سبطانة رشاشة أحادية مع ركيزة، مواد أخرى )، وتم التعامل مع المتهمين والمضبوطات أصولياً".