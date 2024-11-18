وزير الداخلية يصدر توجيهات لعمادة كلية الشرطة

2024-11-18 18:50:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الإثنين، عدداً من التوجيهات لعمادة كلية الشرطة.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، عقد اجتماعاً في عمادة كلية الشرطة، بحضور مستشار التدريب، وعدد من القادة، وعميد كلية الشرطة لمناقشة جملة من الموضوعات التي تخص هذه الكلية".وأكد الشمري- بحسب البيان- على "الاهتمام بالتعليم داخل هذه المؤسسة، وتطوير القدرات البدنية، مشددا في الوقت ذاته على إعداد ضباط شرطة يمتازون بالنزاهة، والكفاءة، والثقافة العسكرية، والعمل على صناعة ضباط قادرين على خدمة العراقيين والمحافظة على أرواحهم وممتلكاتهم".ووجه بـ"ضرورة العمل على مراجعة الخطط وجودتها خاصة في موضوع اللياقة البدنية لهؤلاء الضباط الذين هم أمانة في أعناقكم، ويجب العمل على إعدادهم بالشكل الصحيح، وأن يكونوا إضافة مهمة في وزارة الداخلية من ناحية الشجاعة، والعلمية، والقيم، والمبادئ، والأخلاق، وأن يكون تدريب هؤلاء الضباط على يد خيرة المدربين في وزارة الداخلية".وفي محور آخر أكد وزير الداخلية، على "الاستعداد الأمثل ليوم التاسع من كانون الثاني المقبل الذي يوافق عيد الشرطة العراقية الأغر".