السوداني لكتلة النهج النيابية: انتخاب رئيس البرلمان يساعد على المضي في أداء مهامه

2024-11-18 18:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، خلال لقائه أعضاء كتلة النهج الوطني النيابية، أهمية انتخاب رئيس لمجلس النواب. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، ان “السوداني التقى أعضاء كتلة النهج الوطني النيابية، وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والعمل على تنميتها وارتقائها …

