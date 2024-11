“خطوة مهمة”.. السفيرة الأمريكية تبدي موقفا بشأن التعداد السكاني في العراق

2024-11-18 18:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكدت السفيرة الأمريكية لدى العراق الينا رومانوسكي، اليوم الاثنين، أن واشنطن تدعم عملية التعداد السكاني التي ستجرى هذا الاسبوع، فيما عدت هذه الخطوة مهمة لتوفير معلومات دقيقة. وقالت رومانوسكي، في منشور على منصة “أكس” تابعها “عراق اوبزيرفر”، أن “يُجرى هذا الأسبوع أول تعداد سكاني في العراق منذ عام 1997، ويشمل جميع المحافظات …

