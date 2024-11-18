هيئة الإعلام: نسعى لتشجيع الاستثمار بالمشاريع الرقمية وتذليل العقبات أمام المستخدمين

2024-11-18 18:55:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملاأكدت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الإثنين، سعيها لتشجيع الاستثمار بالمشاريع الرقمية وتذليل العقبات أمام المستخدمين.وقال ممثل رئيس هيئة الإعلام والاتصالات أحمد وليد في كلمة له خلال منتدى الفضاء الرقمي العراقي- وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهيئة تواصل تشجيع الاستثمار في المشاريع الرقمية، وتذليل العقبات أمام استخدامها بالتنسيق مع الجهات المعنية".وأضاف، أنه "منذ أن بدأ العالم يشهد التحول الرقمي، أصبح أمامنا تحديات كبيرة، ولكن في الوقت ذاته فتح أمامنا تحقيق التنمية والنمو، ومع الفرص تأتي المسؤوليات الكبيرة وخصوصا في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاقتصاد التي ستساهم في تطوير المجتمع، من خلال التحول الرقمي".وتابع وليد، "نحن في الهيئة نعي أهمية التحول الرقمي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن خلال عملنا المستمر نحرص على إيجاد بنية تحتية رقمية قوية وتعزيز مهارات الكوادر الوطنية في هذا المجال، وتطوير المهارات الرقمية التي هي جزء أساسي من التحول الرقمي، ووضع السياسات التي تدعم الابتكار والتطوير".وأشار إلى، أن "الهيئة تجاوزت مراحل عديدة في مجال التنمية الرقمية، وعلى الرغم من أن الطريق لا يزال طويلا، إذ لا يزال حوالي 3 مليارات شخص غير موجودين في الانترنت في مختلف أرجاء العالم"، مؤكدا، أن "العراق قطع خطوات كبيرة باتجاه التكنولوجيا والجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والانترنت والحوسبة السحابية وغيرها من الخدمات".وبين، أن "الهيئة تسعى لتطوير بيئة تنظيمية من خلال اللوائح والسياسات القانونية التي تنظم تكامل التقنيات، وفي ذات الإطار نولي أهمية كبيرة لدعم المشاريع الناشئة في مجال التكنولوجيا، وتعزيز الشمول الرقمي، بالإضافة إلى برامج تعليمية متقدمة في مجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك التجارة الالكترونية".