2024-11-18 18:55:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفى مصدر مسؤول في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، وجود توجه لتعطيل الدوام الرسمي غداً الثلاثاء استعدادا للتعداد السكاني.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي توجيه حكومي الى أي من المحافظات لغرض تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء استعدادا للتعداد السكاني المرتقب"، مبيناً أن "العطلة محددة فقط يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري".

وأضاف المصدر ان "الحكومات المحلية في جميع المحافظات ومجالس المحافظات، تملك صلاحية التعطيل داخل أي محافظة، وقد تعطي عطلة يوم غد الثلاثاء لتسهيل عملية الفرقة الباحثة والمختصة في جمع الاحصائيات، لكن لا توجه اتحادي للمحافظات بالتعطيل اطلاقاً، ويبقى هذا الامر من صلاحية الحكومة المحلية وهي تقرر حسب المصلحة والحاجة".

يشار الى ان محافظات كربلاء وكركوك وميسان عطلت الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء لخلق انسيابية أكبر للفرق العاملة في التعداد السكاني.

ويستعد العراق لإجراء أول تعداد سكاني عام وشامل بما فيها إقليم كردستان منذ عام 1987، وستفرض السلطات حظراً للتجوال يومي 20 و21 من الشهر الجاري.



