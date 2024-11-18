إنجاز 77 ألف معاملة لمتضرري العمليات العسكرية في نينوى

2024-11-18 20:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت لجنة التعويضات في محافظة نينوى، يومالاثنين، إنجاز نحو 100 ألف معاملة تعويض للمتضررين جراء العمليات العسكريةوالإرهابية في المحافظة.

وقال مدير لجنة التعويضات في نينوى، محمد محمود العكلة، لوكالةشفق نيوز، إن "اللجنة أنجزت 77 ألفمعاملة تعويض للمتضررين في الممتلكات والدور والأراضي والسيارات".

وأضاف العكلة، أن "لجنة التعويضات أنجزت أيضاً 20ألف معاملة تعويض لذوي الشهداء والمصابين جراء العمليات الحربية، منها 15 ألفمعاملة وصلت إلى مديرية التقاعد".

وأشار إلى أن "العمل في استلام معاملات التعويضالجديدة متوقف حاليا وذلك لإجراء أعمال صيانة في مبنى اللجنة"، مبينا أن "ذلكلن يتاخر سوى أيام وأسابيع قليلة ومن ثم يتم استئناف استلام المعاملات الجديدة".