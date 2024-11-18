محافظة عراقية على موعد مع "نقلة نوعية" في علاج الأمراض السرطانية

2024-11-18 20:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة مستشفى الأورام والطب الذري فينينوى، يوم الاثنين، أن المستشفى الخاصبالأمراض السرطانية في نينوى والمقرر إنجازه نهاية العام الحالي سيكون الأولوالأكبر على مستوى العراق وسيكون الأفضل في تقديم الخدمات، مؤكدة أن المستشفىالجديد سيحقق نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات للمصابين بالأمراض السرطانية.

وقال مدير مستشفى الأورام والطب الذري في نينوى الدكتورعبد القادر سالم، لوكالة شفق نيوز، إن "العمل في بناية مستشفى الأورامالجديدة والتي تقع ضمن مجمع المستشفيات في جانب الموصل الأيمن من المقرر إنجازهنهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل".

وأشار سالم إلى أن "المستشفى الجديد يضمن تحقيق نقلةنوعية في نينوى بمجال علاج الأورام السرطانية"، مبينا أن "المستشفىالجديد يتضمن 3 معجلات خطية من أحدث المواصفات والنوعيات، إلى جانب 33 غرفة لمنحاليود المشع و100 سرير لاستقبال المرضى ومنحهم الجرع الكيمائية والعلاجات الخاصةبمرض السرطان".

ونوه سالم، إلى أن "كوادر المستشفى استحدثت حاليا فيالموقع البديل الكائن قرب مستشفى السلام بالجانب الأيسر للموصل نظاماً إلكترونياًلتنظيم دخول المراجعين إلى المستشفى عبر تسجيل أسمائهم مسبقا لتجنب الزحام الحاصلسابقاً على المستشفى".