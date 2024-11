تعطيل الدوام الرسمي في نينوى ليوم غد

2024-11-18 20:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الموصل/ عراق اوبزيرفر وجه محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، اليوم الإثنين، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الثلاثاء في المدارس التابعة لتربية نينوى في محافظتي (دهوك وأربيل). وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ نينوى في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، وجه بتعطيل الدوام الرسمي يوم غدٍ الثلاثاء في المدارس التابعة لتربية نينوى في …

