تهريب الذهب.. خطر مزدوج على الاقتصاد والدينار العراقي

بغداد/ عراق أوبزيرفر يشكل تهريب الذهب العراقي أحدث فصول عمليات غسيل الأموال التي تعاني منها البلاد، حيث تمكنت السلطات العراقية مؤخرا من إحباط محاولة لتهريب كميات كبيرة من الذهب عبر مطار بغداد الدولي، في وقت أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية التدخل وفتح تحقيق في القضية. وأعلن رئيس هيئة النزاهة، محمد علي اللامي، توجيه الدائرة القانونية في …

