2024-11-18 21:20:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أكد عضو مجلس النواب أحمد الشرماني، اليوم الاثنين، عدم وجود أي تفاهمات جديدة بشأن تمرير القوانين الجدلية التي عليها خلافات سياسية خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال الشرماني، في حديث صحفي تابعته (المدى)، إن "الخلافات ما بين الكتل والأحزاب مستمرة بخصوص القوانين التي عليها جدل (قانون العفو العام، قانون الأحوال الشخصية، قانون إعادة الأراضي)"، […]

