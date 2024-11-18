المرور تنفي إصدارها بيانا لحجز المركبات أثناء حظر تجوال التعداد السكاني

2024-11-18 21:20:17 - المصدر: الاقتصاد نيوز

نفت مديرية المرور العامة، الإثنين، صدور تعليمات بحجز المركبات أثناء حظر التجوال الخاص بإجراء التعداد السكاني. وقال مدير العلاقات والإعلام في المرور العامة العقيد حيدر الوائلي، في أوردته وكالة الانباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إننا ننفي صدور أي تصريحات إعلامية من قبلنا بخصوص حجز المركبات أثناء حظر التجوال، ولم تصدر أي تعليمات بهذا الخصوص. وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، هددت مديرية المرور العامة، بعقوبات صارمة بحق اصحاب المركبات المخالفين لحظر التعداد السكاني خلال يومي الأربهاء والخميس المقبلين، مشيرةً إلى أن العقوبة تصل إلى الحجز لحين انتهاء الحظر. وقال مدير إعلام المرور العامة، العقيد حيدر الوائلي، في تصريح متلفز تابعته الاقتصاد نيوز، إن السائق الذي يكسر حظر التجوال يعرض نفسه للمساءلة القانونية وحجز المركبة المخالفة واتخاذ اجراء قانوني بحق المخالف لحين انتهاء الحظر. وأضاف أن هناك فئات مستثناة من قبل الجهات المعنية تحمل باجات الإعفاء وهي المستثناة من الحظر ويحق لها التجول في الشوارع. وأشار الوائلي إلى أنه تم تقييد حركة المركبات والقطارات وفقط الطائرات سمح لها بالحركة بحسب وزارة التخطيط.