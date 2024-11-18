تفاصيل لقاء رشيد وزيدان

2024-11-18 21:25:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، عدداً من الملفات القضائية والقانونية المتعلقة بالشأن العام.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، استقبل اليوم الإثنين، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد".

وأضاف انه "جرى خلال اللقاء بحث معه عدداً من الملفات القضائية والقانونية المتعلقة بالشأن العام".