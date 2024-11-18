اعتقال 4 مطلوبين وأجنبي مخالف لشروط الإقامة في صلاح الدين

2024-11-18 21:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدرمسؤول في شرطة صلاح الدين، مساء الاثنين، باعتقال 4 مطلوبين وباكستاني مخالف لشروطالإقامة في عملية أمنية بإحدى مناطق المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفقنيوز، بأن "قوة أمنية مشتركة نصبت كميناً في سيطرة (الشهيد اللواء الركن ضيفخليف عبد) (مفرق الشرقاط)، نتج عنها إلقاء القبض على المتهم (ت.ا.ح) والمطلوب وفقالمادة 446 ق ع سرقة جهة الطلب محكمة جنح ليلان في كركوك، حيث تم نقله إلى محافظةكركوك".

وأضاف أن "القوة ألقتالقبض على المتهم (و.ح.ك) والمطلوب وفق المادة 240 ق ع، جهة الطلب وكالة الوزارةلشؤون الشرطة، وإلقاء القبض على المتهم (م.ع.ح) والمطلوب وفق 299 ق ع (تزوير)، وجهةالطلب قيادة شرطة محافظة ميسان، تم تسليمهم أصوليا إلى قسم شرطة الشرقاط مركز شرطةتلول الباج، لنقلهم إلى مكان صدور مذكرة القبض".

وتابع المصدر أن "قوةمشتركة تمكنت من إلقاء القبض على عجلة نوع (هونداي/ النترا) اللون (اصفر /اجرة)سائقها المدعو (م.ا.ع) وبصحبته المدعو (م.س) باكستاني الجنسية، يتنقل بصورة غيرشرعية (مخالف لشروط الإقامة)".

ولفت المصدر، إلى أن "الباكستانيكان قادماً من محافظة بغداد باتجاه قضاء سامراء، وتم تسليم العجلة مع سائقهاوالشخص الأجنبي إلى ممثل جهاز المخابرات العراقي".