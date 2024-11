2024-11-18 21:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

?المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي: ▪️هناك حاجة ماسة وملحة جداً لإجراء تعداد للسكان والمساكن للوصول إلى الحقائق والأرقام الدقيقة ▪️التعداد إنجاز مهم وضروري في بناء أسس ومشاريع وخطط التنمية العراقية القادمة ▪️التعداد يرصد التغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على السكان ▪️يوفر بيانات تتعلق بحجم وتوزيع وخصائص العمالة الوافدة بدرجة عالية من الدقة ▪️يحدد أوضاع …

