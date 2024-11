فتوى للمرجع اليعقوبي عن التعداد السكاني: ماذا قال بشأن الإدلاء بمعلومات خاطئة؟

2024-11-18 21:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر ابدى المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي، اليوم الاثنين، رأيه فيما يتعلق بالتعداد السكاني. ووجه أحد المواطنين تساؤلا الى المرجع اليعقوبي، مفاده: “ما هو رأي سماحتكم في عدم الإدلاء بمعلومات صحيحة من قبل المواطنين للموظف المختص فيما يتعلق بالتعداد السكاني؟ وقال المرجع اليعقوب ردا على التساؤل: “نحثُّ المواطنين على الإدلاء بإجابات صحيحة ودقيقة …

