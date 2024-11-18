"انجاز مهم".. الحكومة تستعرض أبرز المميزات التي يوفرها التعداد السكاني

2024-11-18 21:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

استعرض المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، أبرز المميزات التي يوفرها التعداد السكاني.

وقال العوادي في تصريح للوكالة الرسمية إن "التعداد السكاني إنجاز مهم وضروري في بناء أسس ومشاريع وخطط التنمية العراقية القادمة"، لافتا الى ان "التعداد هو قاعدة من البيانات الملائمة لإجراء المقارنات والاسقاطات للبيانات الديموغرافية وخصائص المجتمع الاجتماعية والاقتصادية".

وأضاف أن من المميزات التي يوفرها التعداد العام للسكان والمساكن، هي وجود حاجة ماسة وملحة جداً لإجراء تعداد للسكان والمساكن للوصول إلى الحقائق والأرقام الدقيقة، والتعداد يرصد التغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على السكان".

وتابع انه "يوفر بيانات تتعلق بحجم وتوزيع وخصائص العمالة الوافدة بدرجة عالية من الدقة، ويحدد أوضاع المنشآت الاقتصادية والاجتماعية حكومية كانت أو أهلية، ويوفر قاعدة بيانات يتم على أساسها وضع خطط الخدمات والطرق والجسور والاتصالات، ويقود إلى رصد موازنات وخطط أدق في التركيز على القطاعات الأشد حاجة للاهتمام".