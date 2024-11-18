المشهداني يؤكد دعم البرلمان للاتفاقات القانونية بين بغداد واربيل

2024-11-18 21:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، دعم البرلمان للاتفاقات القانونية بين بغداد واربيل بما يخدم عموم العراقيين في مناطق العراق كافة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المشهداني استقبل رئيس ممثلية حكومة إقليم كردستان في بغداد فارس عيسى عبد الكريم، وناقش معه سُبل تطوير العلاقات بين المؤسسات في المركز والاقليم لتجاوز المعوقات السابقة وتذليل المشاكل وصولاً الى الاتفاق على نقاط الخلاف ضمن الأطر التشريعية والقانونية، وبما يحدد الحقوق والواجبات الدستورية للمركز والاقليم".

وبين المشهداني، بحسب البيان، أن "مجلس النواب يواصل دعم الاتفاقات القانونية بين بغداد وإقليم كردستان بما يخدم عموم العراقيين في مناطق العراق كافة".



