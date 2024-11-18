2024-11-18 21:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حذر الخبير في الشأن القانوني حبيب القريشي، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، من افصاح المواطن بمعلومات كاذبة خلال عملية الإحصاء يومي التعداد السكاني المرتقب.

وقال القريشي لـ"بغداد اليوم"، إن "السجن 7 سنوات وغرامة تتراوح بين 5 و10 ملايين دينار لمن يعطي معلومات كاذبة لفرق الإحصاء، وهذا جاء في نص العقوبة بقانون هيأة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية رقم 32 لسنة 2023".

وأضاف أنه "كما ان القانون نص على عقوبة بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 3 و5 ملايين اذا ارتكبت شخص غير موظف او مكلف بخدمة عامة، وتأتي هذه العقوبات للحفاظ على الاحصاء الدقيق واعطاء المعلومات الدقيقة للسلطات".

ودعا "المواطنين إلى أن يكونوا دقيقين وصادقين بالمعلومات التي سوف يقدمونا الى الفرق المختصة يومي التعداد السكاني".

والتعداد السكاني لعام 2024، ليس تعدادا يخص السكان وعددهم وجنسهم وأعمارهم وتوزيعهم الجغرافي فحسب، وإنما عملية ضخمة وكبيرة كرست لها العديد من التحضيرات والإمكانيات بعد سلسلة من التأجيلات بمختلف الأعذار.

ووفقا لخبراء، فإن للتعداد السكاني أهداف استكشافية شاملة يتم من خلالها نقل صورة الواقع السكاني في العراق من جوانب متعددة، منها الاجتماعي والاقتصادي وما يرتبط بها من تفاصيل، وهي أمور تضمنتها استمارة التعداد السكاني.