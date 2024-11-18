الأسبوع المقبل.. العراق يتعرض لموجة باردة وتحذير للمواطنين

2024-11-18 21:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توقع المنبئ الجوي واثق السلامي، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، تعرض البلاد لموجة باردة بداءً من يوم الاثنين المقبل، فيما حذر من الإصابة بنزلات البرد.

وقال السلامي في منشور على (الفيس بوك) تابعته "بغداد اليوم"، إن "اجواء البلاد واعتبارا من مساء يوم الاثنين المقبل تدخل تدريجيا بموجة برد مصحوبة بانخفاض كبير بدرجات الحرارة".

وأضاف أن "الأجواء ستتحول الى شتوية باردة وبسبب الفوارق الحرارية قد يصاب الأشخاص بنزلات البرد والانفلونزا لذلك ينصح بارتداء ما يلزم اثناء الخروج من المنزل".