2024-11-18 21:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية ياسر اسكندر، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، أن ثلاث مهن مستثناة من حظر التجوال خلال يومي 20-21 في العراق.

وقال اسكندر لـ"بغداد اليوم"، إنه "من خلال تواصلنا مع اللجنة الامنية العليا المعنية بملف التعداد العام في العراق هناك العديد من الاجراءات المرنة من أجل التعامل بموضوعية مع ملف التعداد بما لا يؤدي إلى الإضرار بحياة الاهالي والسعي الى خلق حركة محدودة قدر الامكان لضمان عمل فرق التعداد بدقة أعلى".

وأضاف أن "الصيدليات ومحال المواد الغذائية والمخابز في المناطق السكنية ستكون مستثناة من حظر التجوال خلال يومي التعداد السكاني 20-21 من تشرين الثاني الجاري".

وأشار الى أن "هناك تعليمات للاجهزة الامنية في بغداد وبقية المحافظات حول كيفية التعامل مع الحالات الانسانية والتعاطي معها بإيجابية عالية"، مؤكدًا، أنه "ليس هناك حظر شامل للحركة في المناطق السكنية بل سيكون الامر وفق التعليمات التي صدرت مع اعتماد أعلى مسارات المرونة للتعامل لأن الهدف هو إنجاح عملية التعداد السكاني بكل أبعاده".

وكانت اللجنة الأمنية العليا الخاصة بالتعداد السكاني، أعلنت في وقت سابق من اليوم الإثنين، حالة الإنذار (ج) للقطعات الأمنية والعسكرية خلال حظر تجوال التعداد السكاني يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وقالت اللجنة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "سريان توقيت فرض حظر التجوال سيبدأ منتصف ليلة 19 على 20 من شهر تشرين الثاني عند الساعة 2,400 اي الساعة 12 ليلا ويستمر لغاية الساعة 2,400 من ليلة 21 على 22 تشرين الثاني ومن ضمنها محافظات اقليم كردستان".

وتابع، "ستقيد حركة المواطنين والعجلات والقطارات عند دخول حظر التجوال حيز التنفيذ بين المحافظات والاقضية والنواحي وما بين الحضر والريف وما بين الناحية والقضاء وبالعكس الا للحالات الانسانية والضرورة القصوى وما تفرضه الظروف الامنية والطبيعية والمناخية".

وأشار إلى "استثناء الصيدليات ومحال المواد الغذائية والمخابز في المناطق السكنية من حظر تجوال خلال التعداد السكاني".