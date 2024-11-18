6 آلاف مشجع عراقي في مسقط يتنافسون على ألفي بطاقة لحضور مباراة العراق

2024-11-18 21:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت الجماهير العراقية الملتحقة بالمنتخب العراقي في سلطنة عُمان، يوم الاثنين، أن أعدادهم وصلت إلى 6 آلاف مشجع، وهو رقم أكبر بكثير من عدد المقاعد المخصصة للجماهير العراقية.

ويواجه منتخب العراق، نظيره العُماني، مساء يوم غد الثلاثاء ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال عدد من الجماهير العراقية التي وصلت الى عمان لوكالة شفق نيوز، إن "الجماهير العراقية المتواجدة في مسقط والتي تريد حضور مباراة عمان والعراق عددها 6000 مشجع، في حين أن عدد التذاكر المخصصة هي 2000 تذكرة فقط".

في الوقت ذاته، خاض المنتخب العراقي، مساء اليوم الاثنين، وحدةً تدريبيةً رسميةً في مجمعِ السلطان قابوس الرياضيّ في بوشهر، وذلك ضمن آخر تحضيراته قبلَ مواجهةِ منتخبِ عمان غداً الثلاثاء في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مسقط 20:00، السابعة بتوقيت بغداد 19:00.

وشاركَ في الوحدة التدريبية (24) لاعباً هم كل من: فهد طالب، أحمد باسل، حسين حسن، زيد تحسين، ميرخاس دوسكي، إبراهيم بايش، مناف يونس، يوسف أمين، زيدان إقبال، أيمن حسين، أمجد عطوان، علي الحمادي، منتظر ماجد، ريبين سولاقا، حسين علي، علي فائز، سعد عبد الأمير، أحمد يحيى، أمير العماري، فرانس ضياء، محمد الطائي، علي جاسم، مهند علي، أحمد ياسين.

وحضر تدريبات رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم عدنان درجال، والنائبُ الثاني لرئيسِ الاتحاد يونس محمود، وعضو الاتحاد العراقيّ أحمد الموسوي.