2024-11-19 00:10:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – عبد الرحمن المالكيأكد النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي بكرة القدم يونس محمود، ان المنتخب الوطني قادر على تحقيق نتيجة إيجابية امام عُمان.وقال محمود لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مباراة يوم غد مهمة بالنسبة للمنتخبين العراقي والعماني، حيث ان المنتخب العماني يمر بحالة جيدة ولديه 6 نقاط لذلك ستكون صعبة للطرفين ".وأضاف، أن "المنافسة في المجموعة ستنحصر بين اربعة منتخبات ، حيث ان كوريا اصبحت ليدها اريحية بينما بقيت منتخبات العراق وعمان والاردن تتنافس على البطاقة الثانية"، مؤكدا ان "المباراة مهمة للمنتخب الوطني وهو قادر على تحقيق نتيجة ايجابية لكي ينافس باريحية في المرحلة القادمة".