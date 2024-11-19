المحافظات العراقية التي عطلت الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء

2024-11-19 00:15:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت عدة محافظات عراقية، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء، استعداداً لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن.

وقال المكتب الإعلامي لمحافظ كربلاء المقدسة إن "محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي وجه بتعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء لخلق انسيابية اكبر للفرق العاملة في التعداد السكاني".

وذكر بيان لمحافظة كركوك أن "محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى رئيس اللجنة المركزية للتعداد العام، وجه بتعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر في عموم محافظة كركوك، والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس كافة، غداً الثلاثاء".

الى ذلك، بين مجلس محافظة ميسان في بيان أن "رئيس المجلس مصطفى ادعير المحمداوي، قرر تعطيل الدوام الرسمي غداً في جميع مؤسسات الدولة استعداداً للتعداد السكاني، نظراً لأهميته القصوى".

كما وجه محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الثلاثاء في المدارس التابعة لتربية نينوى في محافظتي (دهوك وأربيل).

فيما قررت محافظة بابل تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء، استعدادا للتعداد السكان.

ونفى مصدر مسؤول في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في وقت سابق، وجود توجه لتعطيل الدوام الرسمي غداً الثلاثاء استعدادا للتعداد السكاني، مبيناً أن العطلة محددة فقط يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري، الا أن الحكومات المحلية في جميع المحافظات ومجالس المحافظات، تملك صلاحية التعطيل داخل أي محافظة وقد تعطي عطلة يوم غد الثلاثاء لتسهيل عملية الفرق الباحثة والمختصة في جمع الاحصائيات.

ويستعد العراق لإجراء أول تعداد سكاني عام وشامل بما فيها إقليم كردستان منذ عام 1987، وستفرض السلطات حظراً للتجوال يومي 20 و21 من الشهر الجاري.