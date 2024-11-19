الأولى من نوعها بالعراق.. سوق لذوي الاحتياجات الخاصة في ديالى

2024-11-19 00:15:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلن محافظ ديالى عدنان الشمري، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، تبني مشروع هو الاول من نوعه في البلاد.

وقال الشمري لـ"بغداد اليوم"، إنه "في اطار تبني استراتيجية دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان مصادر رزق لهم، تم المضي في المرحلة الاولى من مشروع سوق خاص بهم في بعقوبة على مساحة دونمين في منطقة حيوية".

وأضاف أن "السوق التي ستشكل نقطة مهمة من ناحية اعتماد طرز معمارية في انشائها بالتنسيق مع البلدية ستشمل عشرات المحال وفق أسس متطورة من ناحية العرض والتفاعل مع الاحتياجات الموضوعية لهذه الشريحة".

وأشار الى ان "المشروع يمثل خطوة هي الاولى من نوعها في العراق وستكون بداية لتعميمها في بقية المدن بالاضافة الى جعل السوق مرفقا اقتصاديا مع امكانية أن يكون نقطة لمهرجانات دعم اقتصادية بهذه الشريحة".