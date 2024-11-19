محافظة بابل تعطل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء

2024-11-19 00:20:01 - المصدر: واع

بابل – واعقرر مجلس محافظة بابل ، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم الثلاثاء لغرض تسهيل عمل الفرق الجوالة للتعداد السكاني.وذكر بيان لمجلس محافظة بابل تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "لغرض تسهيل عمل الفرق الجوالة للتعداد السكاني و لضرورة تواجد جميع اهالي بابل في اماكن سكناهم لانجاح التعداد السكاني العام في العراق مجلس محافظة بابل يقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٤/١١/١٩ عدا الدوائر الامنية والخدمية".