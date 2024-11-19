شرطة ديالى تعلن حالة الإنذار (ج)

2024-11-19 00:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، حالة الإنذار (ج) خلال يومي حظر التجوال المخصصين لتنفيذ التعداد السكاني، فيما حددت الفئات المستثناة من الحظر.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "قائد الشرطة اللواء علاء غريب الزبيدي أعلن عن تطبيق حالة الإنذار (ج) خلال يومي حظر التجوال المخصصين لتنفيذ التعداد السكاني، وذلك لضمان سير العملية بسلاسة وتأمين كافة المناطق".

وأضافت أنه "الفئات المستثناة من الحظر هي، الصيدليات، المخابز في المناطق السكنية، الصحفيين، حاملي باجات التعداد السكاني، محال بيع المواد الغذائية في المناطق السكنية".

وأكدت القيادة أن "هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق التوازن بين تنفيذ التعداد وضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين"، داعية الجميع إلى "الالتزام بالتعليمات والتعاون مع الفرق الأمنية المكلفة بتنفيذ الخطة".