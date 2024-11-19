2024-11-19 00:20:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بتسجيل محاولتي انتحار لشابين في بغداد الأولى في شرقي العاصمة بإطلاق رصاصة على رأسه، والثانية جنوبي العاصمة وكانت بتناول مادة الزرنيخ السامة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً من مواليد 2002، تعرض لإصابة خطيرة نتيجة إطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس برصاصة استقرت برأسه محاولا الانتحار، في حي الأمانة بمدينة الصدر شرقي بغداد".

وأضاف المصدر أن "ذوي الضحية هم من أفادوا بمحاولة انتحار"، مبيناً أنه "تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج".

ولفت المصدر إلى أن "مشاكل عائلية بين أب وابنه، لم تعرف أسبابها، تطورت إلى تناول الابن مادة (الزرنيخ) محاولا الانتحار داخل دارهم ضمن منطقة النهروان جنوبي بغداد".

وبين أن "الابن تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالته لاتخلو من الخطورة".