2024-11-19 00:30:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن بعد 7 سنوات من هزيمة تنظيم "داعش" في العراق، اعترف التنظيم بتنفيذ هجوم "دقيق"، وفقًا لوصف خبراء، استهدف قوات عسكرية شرقي صلاح الدين.الهجوم، الذي أسفر عن مقتل وإصابة 6 عسكريين، بينهم ضباط برتبة رفيعة، يكشف عن وجود "مصنع للعبوات" داخل العراق يعمل بالتنسيق مع التنظيم، ويدل على استمرار "تمويل" الجماعات الإرهابية.أعلن تنظيم […]

The post هجوم "الطوز" يكشف وجود تمويل ومصانع عبوات لـ"داعش" appeared first on جريدة المدى.