منظمة دولية تشيد بتعويض الإيزيديين وتقول: لكن الخطوة ليست كافية

2024-11-19 00:30:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة / المدىأشادت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، أمس الاثنين، بالحكومة العراقية فيما يتعلق بدفع تعويضات لآلاف الإيزيديين المتضررين من تنظيم داعش في قضاء سنجار، لكنها لفتت إلى أن أكثر من 11 ألفاً آخرين لم يحصلوا على تعويضات حتى الآن.ونقلت المنظمة الدولية في تقرير لها عن ممثل من مكتب لجنة التعويضات الفرعية في […]

