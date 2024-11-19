كرواتيا تتأهل لربع نهائي الأمم الأوروبية رغم تعادلها أمام البرتغال

2024-11-19 01:30:03 - المصدر: واع

متابعة - واعتعادل المنتخب الكرواتي أمام نظيره البرتغالي 1-1 في الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات من التصنيف الأول لدوري الأمم الأوروبية.وتقدم المنتخب البرتغالي عن طريق جواو فيليكس في الدقيقة 33، بعد كرة وصلت إليه ثم استلمها ودخل منطقة الجزاء وسدد كرة في الشباك.وفي الدقيقة 66 سجل المنتخب الكرواتي هدف التعادل عن طريق جوسكو جفارديول بعد كرة عرضية حولها جفارديول في الشباك بتسديدة قوية.ورفع المنتخب الكرواتي رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني، في حين رفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول.وتأهل المنتخب البرتغالي والكرواتي إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.