تلفزيون الناصرية: المتحدث باسم مجلس ذي قار يعلن تعطيل الدوام الرسمي اليوم الثلاثاء

شبكة أخبار الناصرية:أعلن المتحدث باسم مجلس ذي قار الحقوقي احمد سليم عبر تلفزيون الناصرية، عن تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الحكومية في المحافظة اليوم الثلاثاء. وأكد المصدر لشبكة أخبار الناصرية أن القرار يشمل كافة الدوائر باستثناء الدوائر الخدمية والامنية والمؤسسات الصحية التي تقتضي طبيعة عملها الاستمرار في تقديم الخدمات....

