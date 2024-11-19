المحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام ليوم الثلاثاء

2024-11-19 02:15:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت عدد من المحافظات تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء لغرض التفرغ لاجراء التعداد العام للسكان.قرر مجلس محافظة بابل ، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم الثلاثاء لغرض تسهيل عمل الفرق الجوالة للتعداد السكاني.وذكر بيان لمجلس محافظة بابل تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "لغرض تسهيل عمل الفرق الجوالة للتعداد السكاني و لضرورة تواجد جميع اهالي بابل في اماكن سكناهم لانجاح التعداد السكاني العام في العراق مجلس محافظة بابل يقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء عدا الدوائر الامنية والخدمية".من جهته، ذكر الناطق الرسمي بإسم مجلس محافظة ذي قار احمد سليم في بيان، أن مجلس ذي قار تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء بإستثناء الدوائر الصحية والأجهزة الامنية والدوائر الخدمية".كما وجه محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء في المدارس التابعة لتربية نينوى في محافظتي (دهوك وأربيل).وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ نينوى في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء في المدارس التابعة لتربية نينوى في محافظتي (دهوك وأربيل)؛ ليتسنى للكوادر التربوية وجميع العوائل العودة إلى المحافظة، والمشاركة في عملية التعداد العام للسكان والمساكن".من جهته، أعلن مجلس محافظة ميسان، اليوم الإثنين، تعطيل الدوام الرسمي، يوم الثلاثاء، في جميع مؤسسات الدولة، استعداداً للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2024.وذكر المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مجلس محافظة ميسان برئاسة رئيس المجلس مصطفى ادعير المحمداوي، قرر تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء في جميع مؤسسات الدولة استعداداً للتعداد السكاني، نظراً لأهميته القصوى".