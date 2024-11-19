فيديو.. نزاعان عشائريان يهزان جنوب العراق

2024-11-19 02:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصادر أمنية، اليوم الثلاثاء، باندلاع نزاعين عشائريين بمحافظتي ذي قار والمثنى التي شهدت مقتل عنصر امني على اثرها.

وذكرت المصادر لوكالة شفق نيوز، ان "النزاع الأول وقع بين طرفين من عشيرة الشديد بناحية العكيكة جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة، بسبب خلافات سابقة بين أفراد العشيرة"، لافتا إلى ان "القوات الامنية واجهت صعوبة في السيطرة على النزاع في بادئ الامر، لكنها تمكنت عقب ذلك من احتوائه".

ولم يبن على الفور حجم الخسائر في النزاع.

وعلى صعيد متصل، وقع نزاع عشائري ثان بين عشيرتي الصفران والبركات بمحافظة المثنى بسبب خلافات على منطقة الجزيرة شمال شرق مدينة السماوة مركز المحافظة، تسبب بمقتل عنصر امني برصاصة اثناء محاولة فض الاشتباك

وقال مصدر أمني إن القوات تواجه صعوبة في السيطرة على النزاع بين الطرفين المستمر لغاية كتابة الخبر.