2024-11-19 02:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر علق النائب في البرلمان جواد كظوم على عمليات التهريب في العراق والتي تمت موخرا عبر طائرة بانها “ثغرة” امنية خطيرة وتحدي للحكومة ومساعيها نحو الاستقرار في البلاد. وقال كظوم لـ عراق اوبزيرفر إن ” التهريب بدا يأخذ مسعا اخر في العراق ففي السابق كان التهريب يتم عن طريق المنافذ الحدودية البرية …

