إسرائيل تطالب بالضغط على العراق بعد هجمات لفصائل موالية لإيران

2024-11-19 05:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر (رويترز)

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الإثنين أنه وجه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي يحضه فيها على الضغط على الحكومة العراقية لوضع حد لهجمات تشنها على إسرائيل فصائل موالية لإيران.

وقال ساعر في منشور على منصة إكس أرفقه بنسخة من الرسالة "في هذا المساء وجهت رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي دعوت فيها إلى اتخاذ إجراءات فورية في ما يتعلق بنشاط المليشيات الموالية لإيران في العراق الذي تُستخدم أراضيه لمهاجمة إسرائيل".

وأضاف "دعوت مجلس الأمن إلى التحرك على نحو عاجل لضمان احترام الحكومة العراقية التزاماتها بموجب القانون الدولي ووقف هذه الهجمات على إسرائيل".

وجاء في نص الرسالة التي نشرها ساعر على إكس "تقع على عاتق الحكومة العراقية مسؤولية منع استخدام أراضيها قاعدة لشن هجمات ضد دول أخرى".

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وأضافت الرسالة أن إسرائيل "تدعو الحكومة العراقية إلى الوفاء بالتزاماتها واتخاذ تدابير فورية لوقف هذه الهجمات ومنعها"، مؤكدة في الوقت نفسه أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية نفسها ومواطنيها من الأعمال العدائية (...) للمليشيات المدعومة من إيران في العراق".

وأعلنت فصائل موالية لإيران في العراق، الإثنين، مسؤوليتها عن شن أربعة هجمات بمسيرات ضد أهداف في شمال إسرائيل وجنوبها.

وغالباً ما تعلن هذه الفصائل مسؤوليتها عن هجمات بمسيرات على إسرائيل التي تعترض دفاعاتها الجوية عدداً منها.

لكن في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) أسفرت مسيرة أطلقت من العراق عن مقتل جنديين إسرائيليين وجرح 24 آخرين في قاعدة عسكرية في الجولان السوري.



