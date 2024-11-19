الذهب يقفز لأعلى مستوى أسبوعي مع ضعف الدولار

2024-11-19 07:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوع، اليوم الثلاثاء، بدعم من ضعف الدولار الأمريكي، بينما تنتظر السوق تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للحصول على مؤشرات على توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2623.54 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:46 بتوقيت جرينتش وهو أعلى مستوى منذ 12 نوفمبر/تشرين الثاني.

وكانت الأسعار ارتفعت اثنين بالمئة يوم أمس الاثنين.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2627.60 دولارا للأوقية.

وتراجع الدولار الأمريكي مع بدء جني الأرباح بعد الارتفاع المذهل الذي حققه الأسبوع الماضي.

ويؤدي ضعف الدولار إلى انخفاض تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين من حاملي العملات الأخرى.

وأثارت البيانات الاقتصادية القوية الأخيرة مخاوف بشأن ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يواصل خفض أسعار الفائدة بعد تخفيضات بلغت 75 نقطة أساس منذ سبتمبر/أيلول.

ومن المقرر أن يلقي العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي كلمات هذا الأسبوع.

ومن بين المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 31.32 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.3% إلى 969.80 دولار.

واستقر البلاديوم عند 1005.20 بعد ارتفاعه بأكثر من 5% يوم الاثنين.