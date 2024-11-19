اليوم ..منتخبنا الوطني يواجه عمان وعينه على الثلاث نقاط

2024-11-19 10:05:03 - المصدر: واع

بغداد-واعيخوض منتخبنا الوطني في الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة العمانية مسقط مباراة مهمة أمام نظيره العماني لحساب التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.وقال المدير الفني للمنتخب خيسوس كاساس في المؤتمر الصحفي الذي عقد للحديث عن لقاء عمان إن" المباراة ضد عمان صعبة جداً إذ نعرف بعضنا البعض، ولعبنا 3 مباريات في أقل من عامين، والمباراة مهمة جداً".وأضاف أننا "حاولنا الفوز في بعض المباريات لكن لم يحالفنا الحظ، عندما يعود اللاعبون الى النوم أنا وفريق عملي نستمر بالعمل، حتى أثناء التواجد بالغرفة وأثناء السفر وأثناء الإفطار وحتى نهاية اليوم".وبين أن " اللاعب زيد تحسين جاهز للمشاركة، وفقدنا مصطفى سعدون بسبب البطاقات الصفراء إضافة الى الحارس جلال حسن، مؤكداً أنه يجب علينا تقديم ما يجب فعله، وأعلم ما يجب تطبيقه، ونحتاج للثقة بالفوز، وضعت الخطة المناسبة لتحقيق الفوز ويجب أن نعمل من أجل الفوز".يذكر أن مباراة الذهاب التي جرت في البصرة قد انتهت بفوز منتخبنا الوطني على نظيره العماني بهدف دون رد جاء بواسطة المهاجم أيمن حسين.