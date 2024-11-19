بايدن يريد خنق تمويل الوقود الأحفوري حتى في عهد ترمب

2024-11-19 10:05:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، محاولةً أخيرة للتوصل إلى اتفاق دولي يحد من الدعم المالي لمشاريع النفط و الغاز في الخارج إتمام هذا الاتفاق يعد أمراً ضرورياً لتحقيق الوعد الذي قدمه بايدن في سنته الأولى بالبيت الأبيض، لكن مسؤولي الإدارة سيقرّرون موقفهم النهائي من المفاوضات خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق بلومبرغ. ولم يعد هناك متسع من الوقت قبل بدء المفاوضات اليوم الإثنين بين أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.