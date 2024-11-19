حصيلة ثقيلة لشرطة واسط.. القبض على 139 متهما و798 مخالفا للقانون خلال 24 ساعة فقط

2024-11-19 10:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - واسط

أعلنت قيادة شرطة واسط، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، القبض على 139 متهما و798 مخالفا للقانون في مناطق متفرقة من المحافظة خلال 24 ساعة فقط.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزها تواصل تنفيذ ممارساتها الأمنية في جميع الأقضية والنواحي والتي تشترك فيها جميع المديريات والأقسام وافواج الطوارئ والاجهزة الأمنية والاستخبارية".

واضافت انه "وقد أثمرت هذه الممارسات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن إلقاء القبض على (139) مطلوباً بتهم جنائية مختلفة، وضبط خمسة اسلحة مختلفة، فضلا عن ضبط (798) مخالف للقانون"، مبينة انه "تم فرض (680) غرامة مروية لعجلات مخالفة".

واكدت القيادة أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجميع وإحالتهم إلى الجهات المختصة".