بعد استشهاد منتسب.. الإطاحة بـ 58 متورطا بنزاع عشائري كبير في محافظة المثنى

2024-11-19 10:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - المثنى

تمكنت القوات الأمنية فجر اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، من السيطرة على نزاع عشائري والاطاحة بـ 58 متهما في محافظة المثنى، فيما استشهد منتسبا خلال هذا الواجب.

وقال مصدر أمني لـ"بغداد اليوم"، إن "القوات الأمنية تمكنت من السيطرة على نزاع عشائري اندلع فجر اليوم في مناطق الكرامة بالمثنى".

وأضاف ان "القوات الأمنية أطاحت 58 شخصا من المتسببين بالنزاع وضبطت خمس عجلات"، مؤكدا أن "عمليات بحث تجري الان للبحث عن اخرين شاركوا بالنزاع".

من جانبها، نعت قيادة شرطة محافظة المثنى، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "الشهيد (المفوض فرحان كماز علك الزيادي) المنسوب الى فوج المثنى التكتيكي الذي نال شرف الشهادة اثناء تأديته الواجب".