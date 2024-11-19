مساع أميركية لإجبار "غوغل" على بيع متصفح "كروم"

2024-11-19 11:15:17 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ذكرت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ، أن وزارة العدل الأميركية تعتزم طلب قرار قضائي لإجبار شركة غوغل، التابعة لـ ألفابت، على بيع متصفحها الشهير كروم، وذلك ضمن إجراءات تهدف إلى الحد من الاحتكار في سوق البحث والذكاء الاصطناعي ونظام تشغيل الهواتف الذكية أندرويد. تأتي هذه الخطوة بعد حكم قضائي سابق أكد أن غوغل تحتكر سوق البحث بشكل غير قانوني. وتُعد هذه المحاولة واحدة من أكثر الإجراءات حزما من إدارة الرئيس بايدن لكبح هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى. من جانبها، تؤكد غوغل أنها تواجه منافسة قوية من شركات مثل أمازون، وأن المستخدمين لديهم خيارات أخرى لمحركات البحث. وأشارت تقارير إلى أن الحكومة قد تُعيد النظر في خيار بيع كروم إذا أثبتت الحلول الأخرى قدرتها على تعزيز المنافسة في السوق.