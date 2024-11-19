المندلاوي يدعو المواطنين للمشاركة الواسعة في التعداد السكاني

2024-11-19 11:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واعدعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، المواطنين للمشاركة الواسعة في التعداد السكاني، مبينا ان التعداد يعكس واقع المجتمع واحتياجاته.وقال المندلاوي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "التعداد السكاني يُعدّ أداة رئيسية لجمع البيانات والمعلومات الدقيقة التي تعكس واقع المجتمع واحتياجاته، والذي سيبنى على ضوء نتائجه خطط واستراتيجيات التنمية، واسس مكافحة الفقر والبطالة والتطور الاقتصادي والمعيشي والعلمي والصحي والخدمي وحصة كل محافظة من درجات التعيين"، حاثا "المواطنين على المشاركة الفاعلة والواسعة في التعداد السكاني الجاري وابداء التعاون مع الموظفين المعنيين، وعدم الانجرار خلف الشائعات المغرضة التي تدعو للمقاطعة واضعاف نسب المشاركة في بعض المحافظات للنيل من حصصها وحقوقها في الموازنة وخطط التنمية".وأكد المندلاوي أن "التعداد سيحدد حجم احتياج كل محافظة من التخصيصات السنوية في قانون الموازنة"، مطالبا "فئات المجتمع من مختلف الأعمار والمناطق، إلى المشاركة والتعاون مع فرق التعداد".وحذر "من الانجرار وراء الشائعات التي تحاول افشال هذا الانجاز الذي طال انتظاره"، لافتا الى ان "التعداد يهدف إلى تصحيح جميع مسارات الخطط العامة ورفع كفاءتها، وبناء قاعدة بيانات دقيقة يمكن الرجوع لها في تنفيذ خرائط التنمية للمحافظات حسب النسب السكانية الحديثة".وخاطب "اعضاء مجلس النواب بالعمل مع الجهات المعنية واسنادها في عموم المحافظات بغية انجاح دورها".