2024-11-19 11:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، إلقاء القبض على 60 متورطًا بنزاع عشائري في محافظة المثنى، فيما أشارت إلى أن النزاع وقع بسبب قطعة أرض زراعية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه" رغم التأكيدات المستمرة وحملات التوعية والتثقيف، إلا إن البعض يصر على مخالفة القانون، كما حصل في محافظة المثنى ليلة أمس في النزاع العشائري الذي حدث في ناحية الكرامة، مما دعا قيادة الشرطة في المحافظة الى التدخل وبقوة لفض هذه النزاع الذي وقع بسبب خلاف بين عشيرتين على "قطعة أرض زراعية"، إذ تم إلقاء القبض على 60 شخصاً من طرفي النزاع، وضبط أسلحة متنوعة، ومازالت العملية مستمرة".

وأضافت، أن" النزاع العشائري أدى الى استشهاد رئيس عرفاء "فرحان كماز عكل" في قيادة شرطة محافظة المثنى وإصابة المفوض "عيسى عبد اللطيف ثامر".

وتابعت الوزارة، أننا" في الوقت الذي نعزي فيه ذوي ومحبي هذا الغيور فإننا نشيد بالشجاعة التي اتسم بها خلال محاولة بسط الأمن والاستقرار والدفاع عن أرواح المواطنين الأبرياء ونتمنى الشفاء العاجل للمصاب الذي كان هو الاخر متفاني في انهاء هذا النزاع العشائري ، كما نؤكد أن الإجراءات القانونية الرادعة ستطبق بحق كل من أقدم على أراقة الدماء الطاهرة دون أي سبب وجيه، وسيكون القضاء العادل هو الفيصل في أنزال أقسى العقوبات بحق من ارتكب هذه الجريمة النكراء.